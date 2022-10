GF Vip 2022 | anticipazioni stasera 27 ottobre | eliminazione a sorpresa e possibile squa

(Di giovedì 27 ottobre 2022)in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 7 condotta da Alfonso Signorini con opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e Giulia Salemi nel ruolo di portavoce dei social. La puntata di oggi del GF Vipsarà ricca di colpi di scena per due motivi: Elenoire Ferruzzi rischia seriamente lalifica e l’esito del televoto sarà assolutamente sorprendente per i telespettatori. GF Vip 7, i vip al televoto e il probabile eliminato Al televoto di oggi giovedì 27ci sono quattro vipponi, ovvero lo sportivo Amaurys Perez, il concorrente più giovane della Casa George Ciupilan, la modella Giaele De Donà e la show-girl Pamela Prati, una delle gieffine più in vista di questa edizione. Peccato che, andando a vedere i sondaggi sul web, a ...

Il pubblico del Gfha notato un piccolo dettaglio in riferimento a Pamela Prati: scopriamo le ragioni dietro al gesto. Tra le protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello, non possiamo non citare Pamela Prati - nota soubrette conosciuta soprattutto per lo scandalo relativo alla falsa identità di Mark Caltagirone . Attualmente, l'attrice sta mostrando un ...... dal popolo del web e dai, come l'influencer dei cappuccini. Ma come è nato tutto Il successo ...di tutto ma realizzarci anche delle opere d arte sopra significa distinguerti e credo che nel...Successivamente lo scontro avvenuto la scorsa puntata, Nikita Pelizon ha deciso di fare lei il primo passo verso Elenoire Ferruzzi e chiederle scusa. La Pelizon ha preso da parte l'attrice e le ha spi ...Nikita Pelizon è stata la protagonista indiscussa della scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini e la modella hanno affrontato un argomento ...