Gaeta | Civitavecchia e Fiumicino | traffici in aumento per i grandi Porti del Lazio

(Di giovedì 27 ottobre 2022)– Bilancio positivo anche nei primi nove mesi del 2022 per idi Roma e del. In generale, dai dati di traffico al 30 settembre, per quanto riguarda il dato complessivo del network dei trelaziali si evidenzia un traffico merci pari a 11.288.341 tonnellate con una crescita del 15,9% rispetto ai primi nove mesi del 2021 e dell’1,5% anche rispetto ai primi nove mesi del 2019, prima dell’esplosione della pandemia da Covid 19. Nello specifico, tra le varie tipologie, le merci liquide del network laziale chiudono i primi nove mesi dell’anno con un + 23,8% rispetto al 2021, mentre le merci solide con un + 12,6%.registra undel traffico merci del 10,7% sul 2021 (si tratta di 7.853.108 tonnellate, in crescita dell’8,7% anche rispetto ai ...

