Formazioni ufficiali Fiorentina-Istanbul Basaksehir | Conference League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ledi, sfida valida come quarta giornata del gruppo A di. Il passaggio del turno è quasi una formalità, ma per non passare dagli spareggi è obbligatorio raggiungere il primo posto, e per farlo, bisogna battere i turchi, che all’andata, hanno strapazzato 3-0 gli uomini di Italiano. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:45 di giovedì 27 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.