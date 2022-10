Come va l’editoria in Italia? Pubblicato il nuovo rapporto AIE 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il 19 ottobre, in occasione della giornata d’apertura della Fiera del libro di Francoforte, durante l’inaugurazione dello Spazioè stata presentata la nuova edizione dell’annualesullo stato delindell’Ufficio studi AIE, Associazione Editorini. Ilfotografa il mercato 2021 nel suo complesso e nei primi 6 mesi del. Buone notizie dal mercato editoriale post-pandemia I dati delevidenziano chepost pandemia ha registrato una forte crescita in tutti i settori, con vendite complessive pari a +10,7% rispetto al 2020. I dati riguardano il mercato trade, professionale e l’export.Il mercato trade, ovvero quello che riguarda libri a stampa di fiction e non fiction ...