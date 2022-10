Calciomercato Torino | interessa Darder dell’Espanyol

Calciomercato.com

...di regalare un altro colpo da novanta ai propri tifosi dopo quello targato Paulo Dybala dell'ultima sessione di, riportando il portoghese in Italia dopo l'esperienza vissuta a. ...Juventus, Agnelli rassicura i dipendenti: 'Abbiamo agito nel rispetto delle norme e delle leggi' Agnelli con Arrivabene e Cherubini © LaPresseL'inchiesta Prisma della Procura diprosegue, tra ... Torino, Lazaro convince sempre di più: il riscatto dall'Inter è più vicino Secondo quanto riportato da Tuttosport il Torino sta cercando una squadra a cui affidare il prestito di Ilkhan per permettere al turco di giocare con continuità e mostrare tutto il proprio potenziale.Abbiamo intervistato Marco Chiosa, difensore della Virtus Entella, club attualmente primo in classifica insieme al Gubbio nel girone B di Serie C. L’ex centra ...