Calcio | Conference League | Fiorentina-Basaksehir 2-1**

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Firenze, 27 ott. - (Adnkronos) - Labatte 2-1 ilin un match valido per la quinta giornata del gruppo A di, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Al vantaggio degli ospiti con Aleksic al 15', replica Jovic con una doppietta al 26' e al 62'. In classifica i gigliati agganciano i turchi in vetta a quota 10, garantendosi almeno la qualificazione al playoff in programma a febbraio. Eliminati Hearts (3 punti) e Rfs Riga (2 punti), che si sfideranno alle 21 in Scozia.

