ATP Basilea 2022 | Wawrinka si regala i quarti battendo Nakashima | Auger-Aliassime devastante su Kecmanovic

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Si è conclusa la quarta giornata del tabellone principale al torneo ATP 500 di. In terra svizzera quasi tutti incontri non propriamente lottati al massimo, tranne uno. Quell’uno è legato anche al più famoso protagonista di casa in attività, ora che Roger Federer ha salutato il tennis. Stan, infatti, si concede un’altra giornata di quelle che può pienamente ricordare, respingendo l’assalto di un giovane rampante come l’americano Brandon: 6-4 5-7 6-4 e conferma che, da dopo gli US Open in poi, una buona forma c’è. Poteva esserci lo scontro d’antichi sapori con Andy Murray, ma lo scozzese non può nulla con lo spagnolo Roberto Bautista Agut (6-3 6-2). Incredibilmente, l’elvetico e l’iberico si sono affrontati solo due volte da professionisti, pur essendo tali contemporaneamente da 17 anni. ATP Vienna ...

QUI IL TABELLONE DELL'500 DIIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022...Medvedev ai quarti e garantirsi un'altra piccola speranza di rimanere aggrappato al treno delle... che dopo la doppietta Firenze - Anversa non modifica in modo alcuno i piani neanche a. ...Wawrinka non smette di stupire e dopo Ruud batte Nakashima con il punteggio di 6-4 5-7 6-4. Domani la sfida a Bautista Agut per un posto in semifinale. Facile vittoria per Rune su Humbert ...Prestazione impeccabile di Felix Auger Aliassime, impegnato in una lotta a distanza con il nostro Sinner (oltre a Fritz, Hurkacz e Carreno Busta) per ottenere l’ultimo posto utile per le Finals ...