Una donna muore travolta da un treno tra Latisana e Portogruaro

AGI - Agenzia Italia

ALFONSINA STRADA E' stataciclista su strada italiana, primaa competere in gare maschili come il Giro di Lombardia e il Giro d'Italia; è ritenuta tra le pioniere della parificazione tra ......affinché i parlamentari prendano in considerazione la sua proposta di inasprire ulteriormente...solo se la gravidanza è il risultato di un atto criminale o se la vita o la salute dellasono ... Una donna rivela: mio padre era un serial killer, ha ucciso 70 donne La nuova graphic novel di Zerocalcare, "No sleep till Shengal", si piazza al primo posto fra i 10 libri più venduti della settimana. Andiamo a scoprire gli altri 9 titoli in classifica.FIRENZE: Quando i soccorritori sono giunti sul lungarno, la ragazza si trovava in acqua in sato confusionale. I sommozzatori si sono calati nel fiume ...