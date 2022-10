Ultime Notizie – Senato | La Russa a capigruppo | “Boccia doveva parlare di più” – Video

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Frammentate troppo”. Così il presidente delIgnazio Lasi rivolge in aula aial termine dell’intervento delre del Pd Francesconel dibattito prima del voto di fiducia al governo Meloni.“avrebbe meritato di più” dei 5 minuti impiegati, dice Lache commenta poi “non fate un buon servizio”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Nonostante la stagione estiva sia ormai in archivio, le sarde continuano a essere depredate di sabbia e ciottoli. Dal 15 settembre al 15 ottobre i funzionari dell' (Adm) insieme ai militari della ...TEMI: escursioni friuli sentieri friuli Sentieri Stolvizza stolvizza val resia ViviStolvizzaUna speciale escursione a Stolvizza per la chiusura dei sentieri Escono di strada con ... Governo Meloni, le ultime notizie. Oggi fiducia al Senato: in corso il dibattito. DIRETTA Rendere semplice e intuitivo il passaggio dalla modalità di guida manuale a quella assistita a bordo delle auto di ultima generazione. E' questo il presupposto da quale Volvo è partita per studiare l' ...Lo spazio di storage incluso in Google Workspace Individual aumenta da 15 GB a 1 TB per ogni account, mantenendo il costo originario (8,99 euro/mese).