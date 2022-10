Sergio Mattarella | voci su dimissioni | “Chi è il prossimo presidente della Repubblica”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) C’è una indiscrezione che gira da qualche giorno nei palazzi delle Istituzioni. Riguardae Mario Draghi, exdel consiglio. Martedì mattina la nuovadel Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto il suo discorso programmatico per chiedere la fiducia al nuovo governo alla Camera dei deputati: è iniziato dopo le 11 ed è durato poco più di un’ora. Sì alla fiducia. La Camera dei deputati ha approvato la mozione di fiducia al governo di Giorgia Meloni presentata dalla maggioranza: i voti favorevoli sono stati 235, i contrari 154 e gli astenuti 5. I deputati presenti erano in totale 389 su 400. Il 26 ottobre lasarà la volta del Senato. Giorgia Meloni e Mario Draghi hanno trovato un feeling importante e l’ipotesi che l’ex premier possa diventare il nuovo ...

La leader di Fratelli d'Italia e il suo esecutivo hanno giurato davanti al Presidente della Repubblica. Sono 24 i ministri (di cui sei donne) che hanno sfilato nel Salone delle ...Roma, 26 ott. " Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà in Olanda dall'8 all'11 novembre prossimi per una visita di Stato su invito del Re Willem - Alexander e della Regina ...Capo dello Stato eletto dai cittadini e alla guida del governo. In cosa consiste la proposta della premier rilanciata più volte durante la campagna ...Il nuovo Governo presieduto da Giorgia Meloni si è recato alla Camera per chiedere la fiducia. Nel corso del suo lungo intervento, la neo-premier ...