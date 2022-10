Pagelle Napoli-Rangers 3-0 | voti e tabellino Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Lee idi3-0, match della quinta giornata di. Nei primi 16? Spalletti si gode la doppietta di Simeone. La prima rete all’11’: Di Lorenzo crossa, l’ex Hellas aggancia e in un fazzoletto di terreno incrocia col destro. Al 16? il 2-0 con un colpo di testa in tuffo su cross di Raspadori. Nel finale di tempo la prima occasione delcon Morelos ma Meret gli nega il gol. Al 66? ilancora vicino al gol: cross tagliato di Ylmaz, il pallone attraversa tutta l’area ma Morelos non riesce a ribadire in rete. Nel finale è Ostigard di testa a siglare il tris e la centesima rete indei partenopei.(4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 7 (86? Zanoli sv), Ostigard 7, ...