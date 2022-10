NextGen Finals | la volata tra Passaro | Nardi e Arnaldi per l’ultimo posto Ma occhio alla minaccia kazaka…

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Laè lanciata. Ultima settimana di incontri utili per i giocatori Under21 in ottica Next Gen ATP2022. La competizione riservata ai migliori otto tennisti del mondo a livello giovanile sarà di scena nella consueta cornice di Milano dall’8 al 12 novembre. Una competizione che nel corso del tempo ha avuto campioni che si sono affermati nel circuito maggiore come Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sinner e Alcaraz che, teoricamente, avevano i requisiti per prendere parte anche a questa edizione, ma hanno scelto di non partecipare: l’altoatesino spera ancora di poter essere nelle ATPa Torino, mentre l’iberico ha già la certezza di esserci, forte del suo status di n.1 della Race oltre che del ranking ATP. Di conseguenza, con i primi due posti mancanti, sono già sicuri di essere a Milano Lorenzo ...

CLASSIFICA ATP RACE TO MILAN AL 24 OTTOBRE 2022 1 Carlos Alcaraz 6460 2 Jannik Sinner 2310 3 Lorenzo Musetti 1696 4 Holger Rune 1588 5 Jack Draper 945 6 Brandon Nakashima 912 7 Jiri Lehecka 630 8 Chun