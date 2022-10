“Mio padre è un serial killer | ha ucciso decine di donne” | il racconto choc e l’inchiesta riaperta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Suoè morto nel 2013 a 75 anni. Ma oggi, a distanza di 9 anni, è stata aperta un’inchiesta grazie alle sue testimonianze: secondo Lucy Studey il suo papà, Donald Dean Studey, sarebbe stato un. Siamo in Iowa ed è qui che l’uomo avrebbetra le 50 e le 70in 30 anni. Ad aiutalo nella rimozione dei cadaveri, che erano stati sotterrati in un terreno di proprietà o buttati in un pozzo, sarebbero stati la stessa Lucy e i suoi fratelli. “Io so – ha raccontato Lucy a Newsweek – dove sono seppelliti i corpi”. Lo sceriffo della contea locale, Kevin Aistrope, ha utilizzato i cani addestrati a ritrovare i cadaveri dopo aver individuato un’area. L’ipotesi che nel luogo ci siano corpi decomposti è al vaglio degli investigatori. Lucy ha spiegato che iluccideva ...

Nel 2005, Redento Fabbro, figura fondamentale nella mia vita, mi propose di entrare in azienda, la Pelfa Group, da lui fondata, nel reparto marketing e comunicazione. Coltivando ...Non e ilmondo. Ma voi dovete usarli, dovete usarli solo per questo, come l'aiuto per andare ... E se non può dirle perché quell'altro e un po' violento, lo dica al vescovo che edi tutti. Ma ...Paolo Del Debbio, il padre Velio prigioniero dei nazisti e i retroscena della sua deportazione: il racconto a Oggi è un altro giorno ...Donald Dean Studey avrebbe ucciso 50/70 donne: i corpi sarebbero stati gettati in un pozzo o sepolti nel terreno circostante. Decine di omicidi rimasti impuniti ...