I due santi citati da Giorgia Meloni nel suo discorso alla Camera

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) AGI - Quando "l'affettuoso saluto" è lanciato, tutti scattano in piedi: destra, sinistra e centro (quel che ne rimane). Nessuno si astiene dall'applaudire Francesco cioè Bergoglio, ora chegli invia concreta dimostrazione della sua ammirazione. Lei, che in un libro scalatore di classifiche si era definita pecorella smarrita incapace di comprendere alcune sue posizioni (leggi: sui migranti). Ora che è Presidente del Consiglio, e fitti rapporti si prevedono tra loro come capita a tutti i governi italiani, i toni sono più caldi, le parole più distese. Ma se Bergoglio è menzionato, non altrettanto vale per il Santo di cui egli porta il nome. Quel Francesco che solcava il Mediterraneo in direzione opposta ai migranti e andava a trovare Kamil degli Ayyubidi, a Babilonia d'Egitto. Eppure è il Patrono d'Italia, e ci starebbe bene un pensierino. ...