E’ Rummo la pasta premium più amata dagli italiani. Lo rivela un’indagine Doxa Swg

esporta in una sessantina di paesi (Francia, Svizzera, Spagna, Stati Uniti e Canada in primis), ma i suoi stabilimenti produttivi sono tutti in Italia. Oggi l'impresa campana ha 157 ...Sì, perchéesporta in una sessantina di paesi (Francia, Svizzera, Spagna, Stati Uniti e Canada in primis), dopo aver fatto una scelta di campo netta sulla produzione: non vi sono ... È Rummo la pasta premium più amata dagli italiani Rummo è la pasta premium più amata dagli italiani. A rivelarlo è un’indagine Doxa Swg resa nota nel giorno del World Pasta Day.Secondo un’indagine Doxa Swg, Rummo è la pasta premium più amata dagli italiani. L’azienda familiare, nata a Benevento nel 1846 e giunta alla sesta generazione, secondo il sondaggio viene apprezzata ...