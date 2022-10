Differenziato per Coulibaly | domani seduta a porte chiuse al Taddei

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Prosegue la preparazione dei rossoverdi in vista della trasferta di Bari (si gioca venerdì 28 ottobre alle 20.30 allo stadio San Nicola). Oggi la squadra si è allenata al mattino al: attivazione individuale, collettiva e tecnica per le Fere hanno anticipato la parte dedicata alla tecnica ed alla tattica. Lavoro personalizzato in campo per Mamadou Colulibaly, ai box Marco Capuano. Domattina, a, la Ternana si allenerà ancora sul sintetico dell’antistadio. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: notizie dalla Serie A.