DC Studios | James Gunn e Peter Safran alla guida della nuova divisione Warner | è rivoluzione?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), il regista di The Suicide Squad e Peacemaker diventa co-ceo di DC, l'etichetta cinefumettistica nata dalle ceneriDC Films, ergendosi nel panorama produttivo hollywoodiano come figura speculare e competitiva di Kevin Feige. Ma la strada da fare è ancora molto lunga... Durante il primo e controverso periodo di cancellazioni in casaBros dopo l'insediamento di David Zaslav come CEO, su queste pagine si rifletteva sulla bontà strategica del modus operandiamministrazione. Scelte di testa e non di cuore, ovviamente, declinate in un sistema capitalistico a tutto tondo che esclude in larga parte etica e sentimenti per giungere al risanamento di un'azienda, tanto in termini economici - di bilancio vero e proprio - quanto strutturali ...