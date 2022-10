Champions | Il Barcellona perde col Bayern Atletico Madrid fuori

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il Napoli batte i Rangers e fa cinque su cinque inLeague. Al termine di tutte le gare delle 21 si delineano i primi scenari definitivi per il passaggio agli ottavi. Ilin casa cole condanna l’Inter al secondo posto. Finali palpitanti a Londra e: al Tottenham viene annullato il gol della possibile vittoria sullo Sporting, mentre l’fallisce con Carrasco il rigore che avrebbe consegnato la vittoria in rimonta sul Bayer Leverkusen. Ajax – Liverpool 0-3 (42? Salah; 49? Nunez; 52? Elliott)– Bayer Leverkusen 2-2 (9? Diaby; 22? Carrasco; 29? Hudson-Odoi; 50? De Paul)Monaco 0-2 (10? Mane; 31? Choupo-Moting) Eintracht Francoforte – ...

...00 Elche - Getafe CALCIO -LEAGUE 18:45 Porto - A. Madrid 18:45 Bayer L. - Bruges 21:00 Liverpool - Napoli 21:00 Rangers - Ajax 21:00 Bayern M. - Inter 21:00 Viktoria Plzen -21:...Eliminati e abbattuti. Ancora una volta. Notte fonda per il, che scende in campo già condannato all'eliminazione per incassare un netto 3 - 0 dal Bayern Monaco, sempre più bestia nera dei catalani. Mai in partita la truppa di Xavi, regolata già ...L'Amministratore Delegato dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen, valida per la 5ª giornata della ...