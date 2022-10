Adnkronos

Si aperto oggi a Milano2022, il Salone del Leasing organizzato da Newton e Assilea - Associazione italiana leasing.The Future è il titolo della quinta edizione della manifestazione, articolata in 10 tavole rotonde e due speech economici, che si concluderà domani 27 ottobre. Economia del futuro, sfide del ...Milano, 26 ott. " Si aperto oggi a Milano2022, il Salone del Leasing organizzato da Newton e Assilea " Associazione italiana leasing.The Future è il titolo della quinta edizione della manifestazione, articolata in 10 tavole rotonde e due speech economici, che si concluderà domani 27 ottobre. Economia del futuro, sfide del ... Apre Lease 2022, dal Salone la forte richiesta al Governo di sostegno a Pmi e artigiani Milano, 26 ott. (Adnkronos) – Si aperto oggi a Milano Lease 2022, il Salone del Leasing organizzato da Newton e Assilea – Associazione italiana leasing. Lease The Future è il titolo della quinta edizi ...