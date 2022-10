Troppi applausi | Giorgia li stoppa | Così facciamo le due

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 ottobre 2022) "le due...". Vanno bene gli, ma senza esagerare.Meloni fermai tributi che i deputati le riservano durante il discorso davanti all'aula della Camera dei deputati al suo esordio da presidente del Consiglio per chiedere la fiducia al suo governo. Insomma, il premier è già con la testa alle cose da fare, tanto che il suo è un vero e proprio manifesto programmatico, dalle tasse (taglio del 5% del Cuneo fiscale, Fiat tax incrementale, intervento dell'Agenzia delle Entrate) al ruolo in Europa e nell'alleanza atlantica, dalle grandi opere alle politiche per i giovani. Quindi bene applaudire, a senza farsi prendere troppo la mano. Dar. Mar.