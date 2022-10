Taiwan avverte | la Cina attaccherà l’isola entro il 2023

Leggi su velvetmag

(Di martedì 25 ottobre 2022) Non abbiamo ancora visto la fine della drammatica guerra in Ucraina, che verso il fronte dell’Indopacifico si infittiscono sempre di più i venti di guerra. Sono le parole del Presidente cinese Xi Jin Ping pronunciate al congresso del Partito Comunista di pochi giorni fa – che lo ha riconfermato per un terzo e inedito mandato – a lasciare intendere che lasia intenzionata a risolvere in tempi brevi e con qualsiasi mezzo possibile la riunificazione. Secondo le previsioni degli analisti dell’intelligenceese e americana questa stima di “tempi brevi” consisterebbe in un orizzonte di massimo cinque mesi. Non oltre il. Se si dovesse realizzare sarebbe una catastrofe. L’Europa ha oggi poco tempo per evitare il peggio. I timori di: l’indebolimento cinese dovuto alla “chip war” ...