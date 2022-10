Srl online | al via gli statuti standard

(Di martedì 25 ottobre 2022) È quanto deriva dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre scorso del decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 155 , recante il "Regolamento in materia di definizione dei ...

Italia Oggi

Dal prossimo 5 novembre per costituire una, cioè senza recarsi di persona presso lo studio notarile sarà possibile utilizzare uno statuto standard. In tal caso la parcella del notaio potrà essere dimezzata. È quanto deriva dalla ...Dal prossimo 5 novembre per costituire una, cioè senza recarsi di persona presso lo studio notarile sarà possibile utilizzare uno statuto standard. In tal caso la parcella del notaio potrà essere dimezzata. È quanto deriva dalla ... Srl on-line con statuti doc - ItaliaOggi.it Dal 5 novembre per costituire una srl senza recarsi di persona presso lo studio notarile sarà possibile utilizzare uno statuto standard. Con la ...Dal prossimo 5 novembre per costituire un srl online, cioè senza recarsi di persona presso lo studio notarile sarà possibile utilizzare uno ...