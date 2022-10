Spalletti | “Fondamentale vincere con i Rangers Turnover? 3 | 4 cambi Su Anguissa…

(Di martedì 25 ottobre 2022)dichiara in conferenza stampa che ècontro iGlasgow e che faràcon 3, 4Conferenza stampa di Lucianoalla vigilia della gara di Champions League contro iGlasgow, match che si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta domani alle 21. Sul match il trainer toscano afferma: “La gara contro i? Quello che diciamo noi è uguale per tutti, nel senso che in tutte le partite bisogna mettere il massimo. Le difficoltà sono di ripetersi ogni volta, bisogna sempre mettere dentro tutte le qualità che ci vogliono. Bisogna andare forte,domani potrebbe rivelarsipoiché ci permetterebbe di arrivare a ...

Sport Mediaset

...contro i Rangers èper rendere più sicuro il primo posto. Non sottovaluteremo mai sfide di questo livello, perché significherebbe non avere il dna dei vincenti". Luciano...Da allora, la macchina messa a punto danon ha perso un colpo in Italia e in Europa, ... piglio e organizzazione -la crescita di Tamèze, come di Vecino e Marusi nella Lazio - ... Napoli, Spalletti: "Fondamentale vincere per il 1° posto. Farò 3-4 cambi" - Sportmediaset Alla vigilia della sfida di Champions contro i Rangers, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha risposto alle domande della stampa nella sala conferenze del Training Center di Castel Volturno. Ad ...La sfida ai Rangers Glasgow alla ricerca del primo posto. Il Napoli di Luciano Spalletti lancia l’amo alla Champions League per poter ambire alla prima posizione del Girone A, una gara da non sottoval ...