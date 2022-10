Pestati a sangue | sequestrati e rapinati | l' incubo della coppia di anziani

(Di martedì 25 ottobre 2022) Marito e moglie, in stato di choc per l'accaduto, sono ricoverati presso l'ospedale di Melzo con traumi e contusioni dopo che alcuni malviventi sono entrati nella loro villa a Inzago

il Resto del Carlino

... 105 vanno a processo Mattanza in carcere, l'urlo di una madre: 'Mio figlio urinava, ferite ... Noi vorremmo, invece, sottolineare che anche quei detenuti barbaramentehanno una famiglia ...Da leggo.it SAN CAMILLO Prima la lite di condominio, poi la spedizione punitiva dei rom all'ospedale San Camillo, dove erano finiti per farsi curare le ferite della prima aggressione. Accade a Roma, ... Picchiati a sangue dal branco nel parcheggio Marito e moglie, in stato di choc per l'accaduto, sono ricoverati presso l'ospedale di Melzo con traumi e contusioni dopo che alcuni malviventi sono entrati nella loro villa a Inzago ...Il padre del 21enne pestato a Centocelle: "Nessuno è intervenuto per aiutarlo - attacca il padre - ha provato a entrare in un bar, il vigilante ...