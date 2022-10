Meloni apre presentazione Governo ringraziando Mattarella e Draghi

Si è aperta con un ringraziamento della premier Giorgiaal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e all'ex premier Mario Draghi per "la collaborazione e i consigli per una rapida e ordinata transizione dei poteri" di Governo dopo le elezioni ...11.40 Per ridurre il debito no austerity ma crescita duratura e strutturalea acquisizioni straniere, ma no a logiche predatorie. 11.41sul Pnrr: 'Servono aggiustamenti' 'La ...Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Il contesto nel quale si troverà ad agire il governo è molto complicato, forse il più difficile dal secondo dopoguerra ad oggi. Le tensioni geopolitiche e la ...È iniziata nell'Aula della Camera la seduta che porterà al voto sulla fiducia al governo. La seduta si apre con le dichiarazioni programmatiche del presidente del consiglio, Giorgia Meloni. (ANSA) ...