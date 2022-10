Juve | la Procura | «Notizie false sul taglio stipendi»

La, infatti, ha 'depositato al Giudice delle Indagini Preliminari richiesta per l'applicazione di misure cautelari personali (per alcuni indagati) e reali e che tale richiesta sia stata ......le plusvalenze fittizie indicate dallaper la cessione dei diritti dei calciatori e inserite nei bilanci tra il 2019 e il 2021. I numeri si ricavano dall'avviso di fine indagine che la...Intervenuto a "Radio Radio", Tony Damascelli si sofferma sul caso plusvalenze in casa Juventus: "La Procura ha presentato appello per il no del Gip e questo non ha tempi di mesi o ...Plusvalenze Juventus, rese note le accuse e le richieste della Procura: il quadro a carico del club bianconero ...