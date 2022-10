Incontro Cartabia-Nordio | il ministro della Giustizia | «Buona la direzione assunta nelle riforme Pena non coincide con carcere»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il neo, Carlo, ha avuto un lungocon la sua predecessora Marta. «Lache aveva assuntoera secondo me quella giusta», ha dichiaratoriferendosi alla giurista con la quale continuerà ad avere colloqui lungo il suo mandato. «Naturalmente, le maggioranze politiche e i programmi governativi cambiano e quindi – come tutti sanno – il nostro cercherà di portare avanti in modo ancora più avanzato queste», ha precisato per poi salutare Raffaele Piccirillo, capo di gabinetto di Martaper due anni. «Non è essere buonisti, ma applicare la Costituzione» Tra i temi affrontati c’è quello delle ...

Il neo ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avuto un lungo incontro con la sua predecessora Marta Cartabia. "La direzione che aveva assunto nelle riforme era secondo me quella giusta", ha dichiarato Nordio riferendosi alla giurista con la quale continuerà ad avere colloqui. "Naturalmente, le maggioranze politiche e i programmi governativi cambiano e quindi – come tutti sanno – il nostro governo cercherà di portare avanti in modo ancora più avanzato queste riforme", ha precisato. Tra i temi affrontati c'è quello delle pene e del sistema penitenziario. "La cosa più importante è trovare una concordia, una armonia tra magistratura, avvocatura, tra personale penitenziario e personale amministrativo, per implementare gli organici e colmare dei vuoti".