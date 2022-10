Governo | da Iv pdl per commissione Covid | centrodestra la voti' **

Italia Oggi

Nel 2008 è stata eletta alla Camera con iled è stata sottosegretaria al Welfare e alla Salute . Nel 2022 la nomina di Ministro della famiglia, natalità e pari opportunità del nuovodi ...... per raccogliere le truppe ex aennine disperse neldopo il "tradimento" di Gianfranco Fini e ... DelLetta, poi di quelli Renzi, Gentiloni, Conte I, Conte II e infine Draghi. La lunga marcia ... È il primo governo in 10 anni uscito direttamente dalle urne - ItaliaOggi.it Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Sulla scia del lavoro svolto durante la scorsa legislatura, abbiamo presentato una proposta di legge per istituire una commissione d inchiesta sul Covid a ...Eugenia Roccella è la nuova Ministra della Famiglia del governo di Giorgia Meloni: chi è e cosa ne pensa dell’aborto ...