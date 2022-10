Ginnastica artistica | Mondiali 2022 | i convocati dell’Italia Bartolini guida i vice campioni d’Europa | assenti Maresca e Lodadio

(Di martedì 25 ottobre 2022) Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dimaschile, ha diramato le convocazioni per i, che andranno in scena a Liverpool (Gran Bretagna) dal 29 ottobre al 6 novembre. L’Italia proverà a essere protagonista dopo aver conquistato una storica medaglia d’argento nella gara a squadre degli Europei un paio di mesi fa. Proprio pensando al team event, il DT ha confermato ben quattro quinti della formazione che fece festa sul podio a Monaco. Nicola, che sarà chiamato a difendere il titolo iridato al corpo libero, guiderà la squadra di cui fanno parte anche Yumin Abbadini (fresco di titolo italiano nel concorso generale), Lorenzo Minh Casali e Matteo Levantesi (finalista alle parallelle pari nella rassegna continentale). Si tratta di quattro generalisti, che saranno ...

