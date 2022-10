Gb | Sunak sono qui per correggere errori di Truss

Rishiribadisce l'onore delle armi a Liz Truss nel suo discorso alla nazione d'ingresso a Downing St,... e che "tuttavia errori cistati" e vanno corretti con "competenza e professionalità", ...Poche cosecosi' impopolari per gli elettori come l'aumento delle tasse e l'austerita' fiscale,...non ha, quindi, altra scelta se non quella di spiegare all'opinione pubblica che e' ...Rishi Sunak ribadisce l'onore delle armi a Liz Truss nel suo discorso alla nazione d'ingresso a Downing St, ma sottolinea "gli errori" di chi lo ha preceduto nell'affrontare "una crisi profonda". (ANS ...Re Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace in veste di capo dello Stato il nuovo primo ministro Rishi Sunak, 42 anni, designato ieri con la nomina a leader del Partito Conservatore di maggioranza in ...