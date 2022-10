Garanzia - Se 24 mesi vi sembrano pochi

Leggi su quattroruote

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sono passati vent'anni da quando il decreto legislativo 24/2002 ha introdotto in Italia il concetto dellalegale di conformità, un insieme di norme che regolano i rapporti tra venditori e consumatori. E che nel 2005 ha generato il Codice del consumo. Il concetto di conformità. Nonostante il tempo trascorso, la sua applicazione genera ancora qualche dubbio. Innanzitutto, bisogna chiarire il concetto di conformità. Chi vende, che è sempre il responsabile di fronte all'acquirente (nell'automotive il concessionario, quindi, non il costruttore), non deve necessariamente garantire che il bene sia esente da difetti, ma che sia conforme al contratto firmato e alle promesse fatte in sede di stipula. un caso di mancanza di conformità, per esempio, se un determinato modello, per il quale era stata assicurata una percorrenza di 20 chilometri con un litro di gasolio, alla ...