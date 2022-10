Dimenticate le classiche app second hand | oggi i veri affari vintage si fanno su TikTok | dove si moltiplicano gli store con gemme rare e pezzi d' archivio

Leggi su iodonna

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’interesse per la modasembra non conoscere confini. Dopo il grande successo di app come Vinted e Vestiaire Collective, ora èla piattaforma in cui proliferano negozidi ogni genere e ad ogni latitudine. Con oltre 185 milioni di visualizzazioni per l’hashtag “shop”, il social di ByteDance è l’ultima frontiera per gli appassionati di abbigliamento usato o d’, che qui possono scoprire indirizzi nuovi, collezionie realtà emergenti che hanno fatto della ricerca di abiti passati la propria missione. Per acquistare con sempre più consapevolezza, dando vita ad un guardaroba originale e unico, riscoprendo l’amore per la moda. ...