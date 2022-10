(Di martedì 25 ottobre 2022) “Se serve, se occorre…”. Ricordate cosa si diceva? “Rifiuti su rifiuti. No”. Benissimo. Oggi i burocrati la inseguono. Li individuate facilmente. Stazionano a piazza Colonna. Sono vestiti da comunione e tengono il telefono con due mani. Aspettano la chiamata. Noi abbiamo parlato, per caso,Camera, con un possibile futuro capo di gabinetto, uno che non ha bisogno di offrirsi. Si chiama Raffaele Perna. Era già stato capo di gabinetto quandoera ministroGioventù. Uno ormai certo del ruolo è Carlo Deodato. Era capo del Dagl, con, e sarà il prossimo segretario generale di Palazzo Chigi. Sono i “neoci” ma cantano sempre la stessa musica: “Il potere è mobile/ qualal vento/ muta d’accento e di pensiero”. Si ...

Il Foglio

...avuto l'investitura ufficiale a ricoprire l'incarico di presidente del Consiglio dei ministri... Governo, Franco: Giorgetti adattissimo alIl ministro dell'Economia: sul Pnrr non ci sono ...... a partirePonte sullo Stretto. Al di là dell'esito del voto di fiducia alla Camera e al Senato ... E la Lega, potendo contare anche sulla presenza di Giorgetti al, punta a rimarcare il proprio ... Dal Mef alla Giustizia, ecco la cartina della continuità di Meloni con Draghi Le virgolette sono importanti, perché le speranze di raccogliere molte risorse dal mercato sono ridotte. L’aumento di capitale però è blindato: tra impegni presi - in primis Axa, con 200 milioni - ade ...(Teleborsa) - Istituto per il Credito Sportivo (ICS) ha debuttato oggi sul mercato dei capitali lanciando con successo il suo primo Social Bond dedicato a supportare lo sviluppo sostenibile ...