Avellino | testa al Catanzaro | il report della ripresa degli allenamenti

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nel prossimo appuntamento, l’undicesimo del Girone C di LegaPro, l’riceverà tra le mura amiche il. Dopo due giorni di riposo, la squadra di Massimo Rastelli è tornata sul sintetico del Partenio-Lombardi per la. Circa un centinaio di tifosi assiepati sulle gradinate dell’impianto di Contrada Zoccolari. In campo si è rivisto, dopo circa un mese di stop, Mamadou Kanoutè. Il senegalese ha lavorato con il gruppo per poi essere seguito dal preparatore atletico, Fabio Esposito. Rientrato in gruppo Antonio Matera. Differenziato per Simone Auriletto e Ramzi Aya. Federico Casarini è stato tenuto a riposo precauzionale per gestione dei carichi di lavoro. Rastelli insieme al suo collaboratore, Marco Cossu ha tenuto ...