Alternative economiche per il riscaldamento che non immagini

Leggi su formatonews

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sappiamo che i prezzi del pellet, come metodo di, sono alle stelle, ma vi sono dellepiù. Sicuramente possono far risparmiare in un periodo in cui bisogna fare davvero economia. In sostituzione del pellet si può far bruciare altro materiale che risulta essere più economico, ad esempio vi sono dellemolto semplici come mais, gusci di frutta secca e cippatino di legna. Dobbiamo ovviamente sapere utilizzare questenel modo giusto per evitare che ci siano dei danni alla stufa stessa. (pixabay.com)Il prezzo del pellet è arrivato davvero alle stelle, a circa 100 euro al quintale. Certamente il pellet risulta ancora conveniente rispetto al vertiginoso aumento del costo del gas metano e anche se lo paragoniamo al costo dell’energia ...