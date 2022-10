Alessandra Mussolini non imiterà Sophia Loren a Tale e Quale Show?

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nel corso dell’ultima puntata diandata in onda venerdì 21 ottobre, come sempre, sono stati mostrati ai 12 concorrenti le nuove interpretazioni con le quali dovranno esibirsi venerdì prossimo, 28 ottobre. Tra questi, emerge la figura diallaè stato mostrato e detto che avrebbe dovuto imitare sua zia, ovvero. Ma, a quanto pare, poche ore fa, il manager dell’ex deputata, Nando Moscariello, ha confessato che l’esibizione della medesima sarebbe a rischio. Ma non solo, alcune indiscrezioni rivelerebbero che, anche nel corso delle prove di ieri, la stessaavrebbe sbroccato e se se ne sarebbe andata via. La conferma di...

