TS – Milik | la voglia di Juve e le istruzioni di Allegri | “Preferisco giocare così”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) 2022-10-24 11:45:15 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: TORINO – Arkadiuszha rilasciato un’intervista a L’Equipe. L’attaccante polacco ha raccontato al quotidiano sportivo francese del suo ritorno nel calcio italiano, con il trasferimento allantus nell’ultima sessione di mercato: “I primi contatti per il mio trasferimento in bianconero sono iniziati prima della partita contro il Nantes, nella quale sono rimasto in panchina. Lantus mi voleva già dai tempi in cui giocavo nel Napoli, ma allora non fu possibile trovare l’incastro giusto. Siamo felici di esserci ritrovati oggi”, ha spiegato. In merito allo stile di gioco prediletto,non ha dubbi: “In quasi tutte le partite che ho giocato qui a Torino avevo un altro attaccante al mio fianco, penso che ...

In merito alle indicazioni di Allegri ,si è espresso così: "Parlo bene l'italiano e questo è un vantaggio importante. Non ho problemi a ...