Salvini | «Far ripartire cantieri Da Nord a Sud non solo strade | porti e ferrovie ma anche attenzione a periferie»

(Di lunedì 24 ottobre 2022) «Al lavoro per far, daa Sud. Nono caserme: sul tavolo ci sono già 2,8 miliardi per il piano speciale per l'edilizia sociale e...

Agenzia Nova

... perché il veto a un bis diagli Interni era legato all'inopportunità di avere un ministro ...per scelta di Draghi che volle così imprimere maggiore forza alle politiche messe in campo per...La premier Giorgia Meloni, di cui non dev'essere comunque sottovalutata la comprimarietà con Silvio Berlusconi e Matteo, ha una lunga storia, una provenienza talmente ben definita da... Il ministro Salvini: “Al lavoro per far ripartire i cantieri da nord a sud” «Al lavoro per far ripartire i cantieri, da Nord a Sud. Non solo strade, porti, ferrovie o caserme: sul tavolo ci sono già 2,8 miliardi per il piano speciale per l'edilizia sociale ...Il nuovo governo è nato proprio mentre in Veneto ricorreva il quinto anniversario del referendum autonomista, che il 22 settembre 2017 ha chiesto a stragrande maggioranza allo Stato la concessione di ...