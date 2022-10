Risultati classifica Serie A | Sassuolo nono | il Verona sempre più giù

Una gara tra due squadre in crisi diche sarà diretta da Santoro della sezione di Messina.l'Atalanta per scavalcare il Torino e la Salernitana e riportarsi al nono posto in. ...Alla fine laè molto semplice, rispecchia iin campo, per cui non mi pesa più di tanto il fatto di aver perso il numero 1, alla fine è solo una logica conseguenza dei; ...Neroverdi saldamente a centro classifica, scaligeri a 5, terz’ultimi, alla sesta sconfitta consecutiva. Prossimo turno: Napoli-Sassuolo (sabato 29 ottobre ore 15), Hellas Verona-Roma (lunedì 31 ...Sassuolo batte Verona 2-1 (1-1) in un posticipo della 11/a giornata della serie A Dopo soli 2' un traversone basso di Ceccherini da fuori area, non deviato da nessuno, inganna Consigli, portando avant ...