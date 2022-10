Matteo Siffredi | chi è il cantante di X Factor 2022

La Stampa

A seguire c'è il ventenne, che per convincere la giudice ha deciso di cantare Lovely di Billie Eilish al pianoforte; infine, ma non per importanza, la 26enne Lucrezia Maria Fioritti ,...Si tratta di, i Tropea e Lucrezia Fioritti; Squadra di Dargen D'Amico : l'artista aveva assegnato uno dei tre posti a disposizione nella sua squadra già ai Bootcamp, scegliendo i ... Villanova d’Albenga, Matteo Siffredi continua il percorso a “X-Factor” Ambra Angiolini, giudice di X Factor 2022, si prepara ai live del talent show musicale in cui ha scelto i tre componenti della sua squadra: "Spero di restare amica degli altri giudici come tuttora di ...I quattro giudici di X Factor 2022 hanno formato finalmente le squadre che si esibiranno giovedì prossimo alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW ...