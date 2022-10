Fiorentina - Inter | spunta un nuovo caso | polemiche sugli spalti tra dirigenti Rissa sfiorata 

L'sceglie la linea del silenzio. Il giorno dopo il successo sullama soprattutto dopo le tensioni successive al fischio finale (e al gol di Mkhitaryan al 95'), il club nerazzurro ...La gara tra lae l'è stata la gara di chi l'ha sparata più grossa. Ognuno sembrava vedesse qualcosa dell'altro, ognuno vedeva qualcosa che in realtà non era. Già, durante la gara, ci sono stati ...Blog Calciomercato.com: La gara tra la Fiorentina e l'Inter è stata la gara di chi l'ha sparata più grossa. Ognuno sembrava vedesse qualcosa dell'altro, ..."Il VAR salva proprio Irrati: ecco perché non è rigore" scrive il Corriere dello Sport nella sua moviola di Roma-Napoli 0-1 ...