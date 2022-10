Ecco come saranno le auto elettriche del futuro

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’industriamobilistica è il settore dei trasporti più grande, con circa 80-90 milioni divendute ogni anno in tutto il mondo. Un parcocomplessivo di circa 1,1 miliardi di veicoli in circolazione è il maggior responsabile delle emissioni, il che ha reso il settore un obiettivo naturale per i responsabili delle politiche ecologiche. Mentre i progetti delle primerisalgono a un centinaio di anni fa, i mercati delleli conosciamo ora sono in crescita solo dal 2011. Grazie alle loro dimensioni, i mercatimobilistici creano le maggiori opportunità per gli attori della catena di approvvigionamento dei veicoli elettrici, dai materiali avanzati ai pacchi batteria, all’elettronica di ...