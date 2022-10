E’ irpino il migliore panettone del mondo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSolofra (AV) – E’ realizzato in provincia di Avellino il migliorclassico del. A prepararlo è Raffaele Romano, 49 anni, sposato e con due figli, pasticcere insieme al fratello Gianfranco a Solofra. Il risultato emerge con i premiati del Campionato deldelideato e organizzato dalla Fipgc, Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria che si è svolto in questi giorni al Castello Ducale Orsini di Fiano Romano (Roma). Alla competizione hanno partecipato 66 pasticcieri italiani e internazionali, arrivati in finale a seguito di una selezione cui hanno partecipato 350 panettoni provenienti da tutto il. Luigi Fusco da Scafati (Salerno) si è imposto nella categoriainnovativo con il ...

