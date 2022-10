Andrea Giambruno e Giorgia Meloni non si trasferiranno a Palazzo Chigi | «Priorità è tutelare nostra figlia»

'No, assolutamente no':, compagno di Giorgia Meloni, esclude il trasferimento della sua famiglia a Palazzo Chigi. Sentito dall' Adnkronos , ha spiegato le sue ragioni: 'Fortunatamente abbiamo una casa, non ...Da www.repubblica.it'La cerimonia è stata emozionante, davvero molto bello vederla giurare al Quirinale in un giorno che segna comunque un cambiamento epocale'.in serata racconta le ...Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, racconta il day after l’insediamento del governo presieduto dalla sua compagna ed elogia le doti di mamma della neo premier. Intervistato dall’Adnkronos, ...Andrea Giambruno, il compagno della neo premier Giorgia Meloni, dichiara che non si trasferiranno a Palazzo Chigi per tutelare la figlia.