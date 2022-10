Sorpresi a spasso per San Felice Circeo con l’eroina nell’auto | arrestati due giovani pusher

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 ottobre 2022) San– Nelle scorse ore, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, in transito nel centro di San, ha intercettato un’Alfa Romeo 147 su cui viaggiavano due, di nazionalità orientale, che, alla vista della gazzella, hanno posto in essere atteggiamenti che hanno insospettito i militari. Immediatamente fermati e controllati, nel corso di perquisizione sono state rinvenute svariate dosi di stupefacente “eroina”, per un peso complessivo di circa 35 grammi, quasi 3 mila euro di denaro contante, oltre a strumenti atti ad offendere, tra cui un coltello a serramanico. A casa dei predetti, nella vicina Pontinia, i militari hanno recuperato anche 16 fiale da 110 ml, integre, di metadone, su cui sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza. ...