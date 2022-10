Libero Tv

Lo ha detto AndreaFondatore comunità di'Egidio a margine dell'Incontro internazionale "Il grido della pace - Religioni e cultura in dialogo", promosso dalla Comunità di'Egidio, ...Il Capo dello Stato arrivando ha salutato AndreaFondatore comunità di'Egidio e Impagliazzo Marco Presidente della Comunità di'Egidio. All'incontro parteciperanno anche il ... Mattarella saluta Andrea Riccardi Fondatore di Sant'Egidio Domenica, 23 ottobre 2022 Home > aiTv > Riccardi (Sant'Egidio): Governo dovrà fare qualcosa di concreto Roma, 23 ott. (askanews) - "Il governo Meloni è nato ora e dovrà fare qualcosa di concreto. Io ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...