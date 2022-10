Meloni-Macron | incontro in corso Il presidente francese | «Russia isolata dal mondo Mattarella | «Guerra sciagurata»

(Di domenica 23 ottobre 2022) Per la neo premier italiana, appena insediata a Palazzo Chigi, primo faccia a faccia definito «informale» con un capo di stato estero

L'appuntamento trasi sta svolgendo dopo che il presidente francese ha partecipato al congresso internazionale "Il grido della pace - Religioni e cultura in dialogo", promosso dalla ...E' iniziato l'incontro fra il primo ministro Giorgiae il presidente francese Emmanuela margine dell'evento per la pace organizzato dalla comunità di Sant'Egidio. E' il primo leader straniero che incontraa poche ore dal suo ...E' iniziato l'incontro fra il primo ministro Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron a margine dell'evento per la pace organizzato dalla comunità ...(Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha lasciato la Nuvola e incontrerà questa sera a Roma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine della sua partecipazione al vertice annu ...