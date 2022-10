Meloni emozionata | Draghi commosso per passaggio di consegne

Pochi minuti dopo è arrivata anche la, che ha salito le scale ed ha salutato il suo predecessore, visibilmente. È blindata l'area attorno a Palazzo Chigi: gli accessi a piazza ...Davanti ai fotografi e alle telecamere che si accalcano nella sala del Mappamondo per il primo Consiglio dei Ministri Giorgia, raccontano, appare sìper il suo debutto nella 'stanza ...C'è chi dice che la neo premier sia anche lei un prodotto del femminismo e delle sue battaglie. Ma lei è fiera di aver trionfato in ...L'area attorno a Palazzo Chigi completamente blindata, gli applausi della folla in via del Corso, l'emozione del picchetto d'onore. Dopo il giuramento, per Giorgia Meloni oggi era ...