La principessa condivide uno scatto di Jacques e Gabriella | incredibile quanto sembrino grandi i bambini Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di domenica 23 ottobre 2022) Come molte mamme, anche Charlene di Monaco si trova a realizzare, con un po’ di sorpresa,crescano velocemente i suoi figli. A farle notare il tempo che passa, una foto in cui i gemelli sembranossimi… (foto: Getty) A giudicare da ciò che pubblica sui social network, Charlene di Monaco sembra avere ritrovato il sorriso. È ormai lontano il periodo della malattia che la costrinse a stare più di sei mesi lontano dalla famiglia, prima in Sudafrica e poi in Svizzera. Ora laè di nuovo felice, pronta a godersi la vita a palazzo. E, soprattutto, il marito Alberto e i figli...