F1 in tv | orari GP USA 2022 | programma gara | streaming | palinsesto TV8 e Sky | diretta e differite

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tutto è pronto per il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas sarà la Ferrari di Carlos Sainz a scattare dalla pole-position. Lo spagnolo, infatti, ha conquistato la pole position davanti a Charles Leclerc e scatterà al palo per la terza volta in carriera. LALIVE DELLADEL GP DEGLI USADI F1 DALLE 21.00 Il nativo di Madrid andrà a caccia della seconda vittoria in carriera in terra americana e sarà affiancato da Max Verstappen, fresco Campione del Mondo con la Red Bull. Charles Leclerc ha chiuso le qualifiche in seconda posizione, ma deve scontare una penalità di dieci posizioni per aver cambiato il motore e dunque partirà dalla dodicesima piazzola. In seconda fila ci saranno le ...

Formula 1, Gp degliSky e Tv8 La gara di oggi, in programma alle ore 21, sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport Formula Uno . In streaming, in questo caso, la gara di Monza sarà ...Si torna in pista dopo il secondo titolo Mondiale conquistato da Verstappen a Suzuka. La gara inizierà in salita per Leclerc che sconta una penalità di 5 posizioni in griglia per il cambio del ...Lo spagnolo della Ferrari scatta davanti a tutti. Secondo tempo per Leclerc, retrocesso però in 12° posizione. Verstappen e Hamilton subito dietro il Cavallino Rampante ...Formula 1, GP degli Usa, ad Austin: il ferrarista Sainz partirà davanti a Verstappen. Rosse veloci, Leclerc 12° dopo la penalità ...